تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات هاتف Ace 3 Pro قبل الحدث الرسمي خلال أيام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد وان بلس مؤتمرها القادم في 27 من يونيو لكشف النقاب عن هاتف OnePlus Ace 3 Pro، ولقد كشفت وان بلس عن نفاصيل جديدة حول مواصفات هذا الإصدار.

ومن المقرر أن يأتي هاتف OnePlus Ace 3 Pro برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، كما تقدم العملاق الصيني هذا الإصدار بذاكرة عشوائية 24 جيجا بايت رام وسعة تخزين 1 تيرابايت.

ولقد شاركت وان بلس صور رسمية للهاتف إستعرضت من خلالها إختيارات الألوان التي تتوفر لهذا الإصدار والتي تشمل اللون الأخضر، والأبيض ولون التيتانيوم.

من جانب أخر تعمل وان بلس على ترقية نظام التبريد في هذا الإصدار الذي يشغل مساحة 9126مم² VC، ويدعم تحسين تشتيت الحرارة وتبريد الهاتف بنسبة 36% مقارنة بهاتف OnePlus Ace 3 Pro، مع تحسين التوصيل الحراري بنسبة 70%.

أيضاً من المقرر أن يضم هاتف Ace 3 Pro بطارية بقدرة 6100 mAh، ويدعم الشحن السريع بقدرة 100W، ومن المتوقع أن تقدم وان بلس هذا الإصدار قريباً مع أول الأجهزة اللوحية من السلسلة OnePlus Pad Pro، وأيضاً إختيارات جديدة في ساعة OnePlus Watch 2 الذكية، وسماعة Buds 3 اللاسلكية.

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