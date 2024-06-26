تكنولوجيا: هاتف Realme GT 7 Pro قد يكون أول الإصدارات المميزة بمعايير IP69

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن بعض التفاصيل حول مواصفات هاتف Realme GT 7 Pro، حيث من المتوقع أن يكون هذا الإصدار أول الهواتف التي تدعم معايير IP69 في مقاومة الماء والغبار.

تستعد شركة Realme لعقد حدث في شهر يوليو المقبل لكشف النقاب عن هاتف Realme GT 6، الذي يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، ومن ثم تتجه الشركة للتركيز على سلسلة Realme 13 Pro المتوسطة، أيضاً من المتوقع أن تكشف الشركة النقاب عن Realme GT 7 Pro بحلول نهاية هذا العام.

أيضاً أكدت الشركة على إطلاق هاتف Realme GT 7 Pro في الأسواق العالمية، بينما سيكون هاتف GT 5 Pro إصدار حصري للسوق الصيني.

ولقد أوضحت التسريبات التي نشرت في السابق عبر DCS على منصة Weibo تفاصيل مواصفات الشاشة، والرقاقة والكاميرات في هاتف Realem GT 7 Pro، بينما أكدت أحدث التسريبات على أن هذا الإصدار سيكون أول الإصدارات المميزة بدعم معايير IP69 في مقاومة الماء والغبار.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات أن ينطلق هاتف GT 7 Pro بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر Sony IMX882 بعدسات periscope telephoto ودقة عرض 50 ميجا بيكسل وميزة التكبير البصري حتى 3 مرات.

أيضاً ينطلق Realme GT 7 Pro بشاشة OLED منحنية بجودة عرض 1.5K، وهو أيضاً أول الإصدارات المميزة بتقنية إستشعار البصمة بالموجات الفوق صوتية في نقطة واحدة.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 4، كما يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 1 تيرابايت، ومن المتوقع أيضاً أن يضم سعة كبيرة للبطارية.

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