تكنولوجيا: مبيعات SU7 من Xiaomi Auto تصل إلى أكثر من 10000 وحدة في يونيو مع توقع بيع 10000 وحدة أخرى في يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة Xiaomi Auto بشكل جيد فيما يتعلق بتسليم سيارات الدفع الرباعي الكهربائية SU7. وبعد تجاوز 10000 وحدة تم تسليمها في شهر يونيو، تهدف الشركة إلى الحفاظ على هذا الزخم طوال شهر يوليو.

وتعد هذه قفزة جيدة جدًا عن الأشهر السابقة، حيث تم تسليم 8630 وحدة فقط في شهر مايو و 7058 في شهر أبريل.

يتماشى هذا الإنتاج المتزايد مع إعلان شاومي السابق عن بدء الإنتاج بنظام النوبتين في شهر يونيو لضمان هدف التسليم الشهري وهو 10000 وحدة.

يعد هدفهم طويل المدى لعام 2024 طموحًا، حيث تهدف الشركة إلى تقديم إجمالي 100000 وحدة SU7، مع هدف ممتد يبلغ 120000 وحدة.

وعلى الرغم من أن هذه الأرقام ليست مرتفعة إلى هذا الحد، إلا أنها لا تزال جيدة جدًا بالنسبة لـ SU7، وهي أول غزوة للشركة في مجال السيارات الكهربائية.

للمساعدة في إدارة أوقات انتظار العملاء، أطلقت شركة Xiaomi Auto حملة “تأمين الطلب وانتظار رعاية المستخدم” في 28 يونيو. يقدم هذا البرنامج هدايا للمستخدمين الذين ينتظرون SU7 الخاص بهم لأكثر من 3 أشهر كتعويض من نوع ما.

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