تكنولوجيا: Vivo تطلق هواتف Vivo Y37 وY37m في السوق الصيني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Vivo في السوق الصيني عن الإصدارات الجديدة من الهواتف المتوسطة Vivo Y37 وY37m التي تنطلق بسعر يبدأ من 138 دولار.

انطلق هاتفي Vivo Y37 وY37m بنفس المواصفات الرئيسية، حيث يتضمن كلا الهاتفين شاشة بحجم 6.56 إنش، بأبعاد 20.15:9، وتشغل نسبة 89.64% من هيكل الهاتف، كما تدعم الشاشة دقة عرض 1612 في 720 بيكسل، ومعدل تحديث 90Hz.

كما يدعم الهاتفين رقاقة معالج Dimensity 6300 المميزة بعدد 8 من الأنوية والتي تنقسم إلى أنوية للآداء بسرعة 2.4GHz وأنوية لتعزيز الكفاءة بسرعة 2.0GHz مع كرت شاشة Mali-G57.

وتتوفر هواتف Vivo Y37 وY37m بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 4 أو 6 أو 8 جيجا بايت رام، كما يأتي الهاتفين بإختيارات في سعة التخزين بين 128 أو 256 جيجا بايت، ويأتي Y37 بإختيار أخر في ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

أيضاً ينطلق الهاتفين بقدرة بطارية 5000 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن بقدرة 15W، بواجهة OriginOS 14 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14.

وتأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر مميز بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.2، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.2.

ويدعم الهاتفين الإتصال بشبكات 5G و4G، واثنان من شرائح SIM بحجم نانو، و2.4G/5G WiFi، والبلوتوث 5.4، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الإطار الجانبي، ويضم الهاتفين منفذ USB C، ومدخل 3.5مم للسماعات.

ويتوفر هاتف Vivo Y37 بنموذج رئيسي مميز بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 165 دولار، بينما ينطلق هاتف Vivo Y37m بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسع 128 جيجا بايت بسعر 138 دولار.

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