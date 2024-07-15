تكنولوجيا: ASUS تكشف عن شاشة ROG SWIFT OLED 32 Pro للألعاب بمعدل تحديث 240Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ASUS اليوم عن شاشة الألعاب ROG SWIFT OLED 32 Pro التي تنطلق بمعدل تحديث 240Hz وسعر 1379 دولار.

تتميز شاشة ROG SWIFT Pro بتقنية OLED وميزة التبديل بين اثنان من أنماط العرض بين دقة عرض 4K عند معدل تحديث 240Hz، أو جودة عرض Full HD عند معدل تحديث فائق 480Hz، كما تتميز الشاشة بإستجابة سريعة عند 0.03 مللي ثانية.

أيضاً تدعم الشاشة صورة حادة مع خفض ضبابية الحركة في المشاهد السريعة في الألعاب، كما تأتي الشاشة بتقنية مقاومة الومضات، مع معدل التحديث المتغير لخفض الومضات أثناء تبديل معدل التحديث لحماية العين من الإرهاق أثناء جلسات الألعاب الطويلة.

كما تأتي الشاشة بمساعد رقمي يعمل على ضبط إعدادات الشاشة بشكل تلقائي وفقاً للمحتوى الذي يعرض على الشاشة من ألعاب أو أفلام أو عمل إبداعي.

أيضاً تدعم الشاشة مستوى عالي من التباين، مع تدرح لوني بنسبة 99% بمعايير DCI-P3، مع دقة للألوان بمعايير ΔE<2، كما تدعم الشاشة معايير HDR400، وسطوع 1300 cd/m² للألعاب والعمل الإحترافي.

وللإتصال تضم الشاشة منفذ DisplayPort 1.4، ومنفذ HDMI 2.1، وتدعم الشاشة شحن الأجهزة عبر منفذ USB-C بقدرة 90W، كما تضم قاعدة إتصال USB لتتوافق الشاشة مع الأجهزة المختلفة.

ومن القرر أن تتوفر شاشة ROG Swift OLED 32 Pro PG32UCDP للطلب المسبق اليوم بسعر 1379 دولار، أيضاً من المتوقع أن تقدم Asus تفاصيل لاحقة حول موعد توفر الشاشة في الأسواق العالمية.

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