شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق "جوجل" على هواتف أيفون يحصل على مميزات جديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم تطبيق بحث جوجل لأجهزة iPhone وiPad، والذي يعتبر متصفحًا خاصًا به، الآن أيقونات قابلة للتخصيص على الشاشة الرئيسية، بالإضافة إلى شعار "G" الافتراضي باللون الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق، لديك نسخة ذات خلفية داكنة، وينضم إلى ذلك حرف G الداكن على خلفية فاتحة والعكس ليصبح المجموع أربعة، وفقًا لموقع 9to5google.

هناك سابقة لمتغيرات الألوان هذه، حيث تقدم أداة شريط بحث جوجل على أندرويد نفس خيارات الشعار.

للتخصيص، اضغط فوق صورة ملفك الشخصي في بحث جوجل للإعدادات > عام > تغيير رمز التطبيق، يتم طرح هذا اعتبارًا من الإصدار 324.0.

يتميز تطبيق جوجل على نظام التشغيل iOS بأنه كامل الميزات ويقدم كل شيء بدءًا من القراءة بصوت عالٍ وحتى الوصول إلى مدير كلمات المرور في جوجل مع دعم الملء التلقائي على مستوى النظام.