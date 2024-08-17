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شكرا لقرائتكم خبر عن الفائزون بذهبية أولمبياد "أذكى" يختتمون برنامج OSP بجامعة أكسفورد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتم اليوم الطلاب الفائزين بالميدالية الذهبية في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي (أذكى) الذي نظمته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالشراكة مع وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) مشاركتهم في البرنامج الدولي التدريبي OSP بجامعة أكسفورد في بريطانيا.
وتلقى الطلبة المتدربين من أبناء المملكة والذين تتراوح أعمارهم ما بين 14-18 عامًا على مدى أسبوعين مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وتوظيف الخوارزميات لحل المشكلات العملية وفهم الأثار الأخلاقية لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتوج الطلاب المتدربون عقب نهاية البرنامج بشهادات معتمدة من مجلس الاعتماد البريطاني (BAC) و الحصول على توصية أكاديمية للدراسة في جامعة أكسفورد التي تعد من أعرق جامعات العالم.
يذكر أن مشاركة الطلاب والطالبات في البرنامج الدولي التدريبي OSP بجامعة أكسفورد في بريطانيا جاء عقب فوزهم بالميدالية الذهبية في أولمبياد (أذكى) من بين 298 طالبًا وطالبة تنافسوا في المرحلة النهائية للأولمبياد المكون من عدة مراحل من أصل 260 ألف طالب سعودي وطالبة سعودية من المرحلتين المتوسطة والثانوية بالمملكة تقدموا للمشاركة في أولمبياد.
وتلقى الطلبة المتدربين من أبناء المملكة والذين تتراوح أعمارهم ما بين 14-18 عامًا على مدى أسبوعين مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وتوظيف الخوارزميات لحل المشكلات العملية وفهم الأثار الأخلاقية لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
أولمبياد "أذكى"كما تخلل البرنامج ورش عمل وأنشطة تم تصميمها لتعزيز المهارات الشخصية والمهنية لدى الطلبة في بيئة محفزة تساعدهم على النهوض بقدراتهم المعرفية والذهنية في هذه المجالات التقنية المتقدمة علاوة على دعم قدراتهم العلمية التي اكتسبوها في أولمبياد أذكى من خلال التعلّم في الجامعة العريقة والاحتكاك بنظرائهم من مختلف الدول.
وتوج الطلاب المتدربون عقب نهاية البرنامج بشهادات معتمدة من مجلس الاعتماد البريطاني (BAC) و الحصول على توصية أكاديمية للدراسة في جامعة أكسفورد التي تعد من أعرق جامعات العالم.
يذكر أن مشاركة الطلاب والطالبات في البرنامج الدولي التدريبي OSP بجامعة أكسفورد في بريطانيا جاء عقب فوزهم بالميدالية الذهبية في أولمبياد (أذكى) من بين 298 طالبًا وطالبة تنافسوا في المرحلة النهائية للأولمبياد المكون من عدة مراحل من أصل 260 ألف طالب سعودي وطالبة سعودية من المرحلتين المتوسطة والثانوية بالمملكة تقدموا للمشاركة في أولمبياد.