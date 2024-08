انت الان تتابع خبر ميزة موسيقية جديدة من إنستغرام... إليك طرق تفعيلها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الشركة: "يسعدنا أن نعلن أنه يمكنك الآن إضافة أغنية إلى ملفك الشخصي، مما يتيح لك المزيد من الطرق للتعبير عن نفسك من خلال الموسيقى على إنستغرام.

ومن أجل تفعيل هذه الخاصية لديك، عليك أن تتبع الخطوات التالية:



• أنقر على "تعديل الملف الشخصي" "Edit your profile" من علامة التبويب في الملف ثم أنقر على "إضافة أغنية إلى الملف الشخصي" "Add music to your profile"• إبحث عن أغنيتك المفضلة أو تصفّح ما اخترنا لك من "For You section"• إختر الأغنية التي تود استخدامها، ثم حدد مدة المقطع لملفك الشخصي.

ملاحظة: يمكنك استخدام حتى 30 ثانية من الأغنية.

تسعى إنستغرام وميتا بشكل عام إلى استحداث ميزات جديدة بشكل مستمر من أجل تحسين خدمة المستخدمين لديها، وإتاحة الفرصة أمامهم لترجمة كل ما يعيشونه في كل أوقاتهم ونشر تفاصيل أيامهم عبر ميزات متعددة، ليصبح صورة عن حياتهم، ما يشجعهم على استخدام المنصة بطريقة ممتعة وغير تقليدية، مثل القصص (Stories)، المنشورات، والريلز (Reels)، التي تساعد المستخدمين على التعبير عن إبداعاتهم ومشاركة لحظاتهم اليومية.

وبفضل تحديثات إنستغرام المستمرة وإضافة ميزات جديدة، تبقى منصة ديناميكية تجمع بين الترفيه والتواصل، وتظل واحدة من أكثر الشبكات الاجتماعية شعبية وتأثيرًا في العصر الرقمي.