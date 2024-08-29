تكنولوجيا: ‏Google Clock تطرح أداة Timer Starter الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدم آخر تحديث كبير لـ Google Clock تكامل الطقس على أجهزة Pixel، ويضيف التطبيق الآن أداة Timer Starter جديدة.

تتيح لك هذه الأداة إمكانية بدء المؤقت بسرعة، مع الزيادات الافتراضية التي تبلغ 1 و 5 و 10 دقائق، على الرغم من أن أي مؤقتات مستقبلية تقوم بها بعد وضعها على شاشتك الرئيسية سيتم عرضها للوصول السريع.

يمكنك أيضًا النقر فوق علامة الزائد لإنشاء علامة خاصة بك من الأداة. ويمكن عرض ما يصل إلى ثلاثة مؤقتات مع قائمة تمثل التكوين القياسي، بينما توجد أشكال المواد إلى جانب الاتجاه الأفقي على الأجهزة اللوحية (Pixel)، مع تحول “+” إلى زر كامل.

يتم الاستفادة من اللون الديناميكي طوال الوقت، وينقلك بدء المؤقت إلى واجهة مستخدم بأكمل الشاشة.

ونشهد Timer Starter مع الإصدار 7.9.1 من تطبيق Google Clock. وعلى الرغم من طرح هذا التحديث على نطاق واسع، إلا أننا لا نرى الأداة الجديدة باستمرار إلا اليوم على الأجهزة اللوحية، على الرغم من أن المستخدمين الآخرين يرونها على الهواتف.

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