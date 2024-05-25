تعزيز المناعة وتحسين الهضم.. فوائد تناول البطيخ على الريق

الرياض - أميرة القحطاني - البطيخ، فاكهة الصيف المثالية، ليس مجرد مصدر لذيذ للانتعاش في الأيام الحارة، بل هو أيضاً كنز غني بالعناصر الغذائية وفوائد صحية جمة، وفي هذا المقال سنتناول بعض الفوائد الصحية الرئيسية للبطيخ، ومدى تأثيره الإيجابي على الصحة العامة وخصوصًا عند تناوله على الريق.

فوائد البطيخ:

غني بالماء: يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء، مما يجعله مثاليًا للمساعدة في ترطيب الجسم خلال أيام الصيف الحارة، إضافة إلى ذلك، إن تناول البطيخ يمكن أن يساعد في منع الجفاف، فهو يعد من أكثر الفواكه ترطيبًا، حيث يحتوي على نسبة هائلة من الماء تصل إلى 92%.

مصدر جيد للفيتامينات والمعادن: يحتوي البطيخ على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين C وفيتامين A والبوتاسيوم. تلك المواد الغذائية الضرورية تساعد في دعم الصحة العامة، بما في ذلك دعم جهاز المناعة وصحة الجلد والرؤية الجيدة.

منخفض السعرات الحرارية: بالرغم من طعمه اللذيذ والمنعش، إلا أن البطيخ يحتوي على سعرات حرارية منخفضة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يحاولون خفض وزنهم أو الحفاظ على وزنهم الحالي.

مضاد للأكسدة: يحتوي البطيخ على مركبات مضادة للأكسدة مثل الليكوبين، الذي يمكن أن يساعد في مكافحة الالتهابات والحماية ضد الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

يعزز صحة القلب: يساعد البطيخ على خفض ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية، وذلك لاحتوائه على البوتاسيوم واللايكوبين.

يحمي من أمراض العيون: يعد البطيخ مصدرًا غنيًا ببيتا كاروتين، الذي يُحول في الجسم إلى فيتامين A، وهو ضروري لصحة العينين وحماية شبكية العين من التلف.

يدعم صحة الجهاز الهضمي: يساعد محتوى الألياف العالي في البطيخ على تحسين صحة الجهاز الهضمي، وتعزيز حركة الأمعاء، ومنع الإمساك.

يحسن الحالة المزاجية: يعد البطيخ مصدرًا غنيًا بالثيانين، وهو حمض أميني له خصائص مهدئة للأعصاب، ويساعد على تحسين الحالة المزاجية ومكافحة التوتر.

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تأثير تناول البطيخ على الريق:

تناول البطيخ على الريق يعتبر من العادات الصحية التي يمكن أن تجلب العديد من الفوائد، ومنها: