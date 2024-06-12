كيفية فتح iPhone عند نسيان رمز المرور الخاص بك؟

الرياض - أميرة القحطاني - يمكن أن يكون نسيان رمز مرور iPhone الخاص بك تجربة شاقة، خاصة بالنظر إلى ميزات الأمان المتطورة للجهاز والتي تجعل من المستحيل تقريبًا الوصول غير المصرح به، ومع ذلك، إذا وجدت نفسك مغلقًا، فلا داعي للذعر، اتبع هذه الخطوات المباشرة لفتح قفل iPhone واستعادة الوصول وتعيين رمز مرور جديد للحفاظ على أمان بياناتك.

خطوات فتح iPhone عند نسيان رمز المرور

حاول إدخال رمز المرور الذي تتذكره خمس مرات حتى تظهر شاشة “iPhone Unavailable”. اضغط على “هل نسيت رمز المرور؟” الخيار في الزاوية السفلية من الشاشة. حدد “إدخال رمز المرور السابق” وأدخل كلمة المرور القديمة. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لفتح قفل iPhone وتعيين رمز مرور جديد.

طريقة تعيين كلمة مرور جديدة

بمجرد قيامك بإلغاء قفل جهاز iPhone الخاص بك، من الضروري تعيين كلمة مرور جديدة للحفاظ على خصوصيتك، إليك الطريقة:

افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك. اضغط على قائمة “Face ID & Passcode”. أدخل رمز المرور الخاص بك عندما يُطلب منك ذلك. قم بتعيين رمز مرور جديد وآمن.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك فتح قفل iPhone والتأكد من بقاء iPhone الخاص بك آمنًا وحماية بياناتك.

لا تستخدم رموز المرور هذه لجهاز iPhone

غالبًا ما تكون رموز المرور الأكثر استخدامًا على أجهزة iPhone بسيطة ويمكن التنبؤ بها نظرًا لسهولة تذكرها، تتضمن بعض رموز المرور الأكثر استخدامًا ما يلي:

1234 0000 1111 123456 000000 111111 2580(نمط عمودي على لوحة المفاتيح) 5683(تهجئة “الحب” على لوحة المفاتيح) 0852(عكس “2580”)

رموز المرور الشائعة هذه معروفة على نطاق واسع وبالتالي فهي أقل أمانًا، يوصى باستخدام رمز مرور أكثر تعقيدًا وفريدة من نوعه لتعزيز الأمان.