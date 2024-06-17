وظائف خالية بمطاعم برايم هاوس لجميع المؤهلات براتب 8500 جنية

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت مبادرة توظيف مصر، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بتوفير فرص عمل جديدة في أحد كبرى مطاعم مصر، براتب يصل إلى 8500 جنيه، للعمل بفروع الشركة في التجمع الخامس والرحاب والشيخ زايد، وتأتي هذه المبادرة في إطار سعيها لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، ونستعرض الآن تفاصيل وظائف مطعم برايم هاوس، بما في ذلك التخصصات المطلوبة والشروط وكيفية التقديم.

وظائف مطاعم برايم هاوس

مطلوب شيف مطاعم. مطلوب كابتن صالة. مطلوب باريستا.

الشروط والمزايا

أوضحت الشركة أن التقديم متاح لجميع المؤهلات، ويشترط توافر خبرة في مجال العمل لا تقل عن سنة، وان لا يزيد السن عن 37 سنة، وتوفر الشركة رواتب مجزية تبدأ من 8500 جنية، بالإضافة إلى حوافز وبدل مواصلات، والعمل 9 ساعات، ويوم أجازة في الأسبوع، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

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كيفية التقديم على الوظائف

وللراغبين في الالتحاق بالوظائف المتاحة يرجى التقديم من خلال التسجيل على رابط استمارة التوظيف التالي “وظائف مطعم برايم هاوس“.