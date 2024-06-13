السيارة الكهربائية الصينية المتطورة XPeng M03 يبلغ سعرها 14 ألف دولار فقط

الرياض - أميرة القحطاني - تم تنشيط سوق السيارات الكهربائية سريعة النمو في الصين من خلال نموذج جديد ومذهل، من المقرر أن تصل السيارة الكهربائية الجديدة لشركة XPeng، التي تحمل اسم XPeng M03 إلى السوق بسعر يبدأ من 14000 دولار، وستكون النسخة المجهزة بالكامل من السيارة متاحة بمبلغ 21000 دولار، وفيما يلي مميزاتها.

XPeng M03.. السيارة الكهربائية بسعر 14000 دولار ومدى يصل إلى 500 كيلومتر

تحظى هذه السيارة باهتمام كبير ليس فقط لسعرها المعقول ولكن أيضًا لتقنيتها وتصميمها المتقدمين، حيث قدمت شركة XPeng السيارة M03 كأول مركبة في سلسلة Mona، ترمز سلسلة Mona إلى “Made Of New AI” وتركز على تقنيات القيادة الذكية، تم تطوير هذه السلسلة بالتعاون مع XPeng وعملاق التنقل الصيني Didi، وتهدف إلى تقديم تجربة قيادة مبتكرة وآمنة للسائقين.

تتميز سيارة XPeng M03 بتصميم يبرز بمصابيح أمامية وخلفية على شكل حرف T، تذكرنا بالمركبات الراقية مثل Polestar وVolvo، تتميز الصورة الظلية للمركبة بمقابض الأبواب المتدفقة والمشتت الأمامي البارز، بالإضافة إلى ذلك، يمنح الجناح الخلفي البطي والتفاصيل الفريدة على العمود C سيارة M03 أسلوبًا مميزًا، وستتوفر السيارة باللون البيج والأزرق ولونين من اللون البيج والأزرق.

تشير بعض المستشعرات والكاميرات الموجودة على التصميم الخارجي لـ M03 إلى أن السيارة ستتمتع بميزات أمان متقدمة، وهي مجهزة ببطارية BYD’s Blade LFP، وتتميز السيارة بمدى يصل إلى 500 كيلومتر تقريبًا في دورة CLTC، يواصل مصنعو السيارات الكهربائية الصينيون تحدي السوق العالمية بمركبات عالية الجودة وبأسعار معقولة.

ومع ذلك، هناك حواجز كبيرة أمام الاستيراد لهذه السيارة في العديد من البلدان، ذلك أن الرسوم الجمركية المرتفعة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين تجعل من المستحيل تقريبًا على هذه السيارات دخول السوق العالمية.