الامارات | «بلدية دبي»: جاهزية تامة لمواجهة حالات الطوارئ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية دبي أنها وضعت جميع فرقها وآلياتها في جاهزية تامة، استعداداً للتعامل مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطار في جميع أنحاء الإمارة، وذلك ضمن خطتها السنوية الاستباقية المتكاملة لمواجهة طوارئ موسم هطول الأمطار. وتتضمن الخطة مجموعة من الإجراءات وفق آلية الاستجابة السريعة والفورية للبلاغات الطارئة والواردة من المتعاملين في الإمارة، مدعومة ببنية تحتية تعد من الأكثر تقدماً وكفاءة واستدامة على مستوى العالم، لتصريف مياه الأمطار والمياه السطحية.

وأتاحت البلدية لأفراد المجتمع تقديم البلاغات بخصوص تراكم مياه الأمطار وتجمعاتها، من خلال استخدام تطبيق دبي 24/7، أو التواصل على الرقم 800900، كما نوّهت بتجنب ربط أنابيب تصريف مياه الأمطار في المنازل مع شبكة الصرف الصحي، كونها تسبب عبئاً على الشبكة.

وأكدت البلدية لـ«الإمارات اليوم» جاهزيتها الكاملة للتعامل مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطار، ضمن خطة استباقية تتضمن منظومة متكاملة من الإجراءات وآليات الاستجابة السريعة والفورية، للتعامل الاستباقي مع حالات الطوارئ والبلاغات عند حدوثها.

وأعلنت عن تعاملها الفوري أخيراً مع 6897 بلاغاً تلقتها خلال فترة هطول الأمطار، من خلال فرق طوارئ ميدانية مكوّنة من 783 مهندساً وفنياً متخصصاً، و2032 سائقاً وعاملاً مساعداً.

وأشارت البلدية إلى استعداد فرق الطوارئ لديها للاستجابة السريعة، ومعالجة البلاغات الناتجة عن تقلبات الطقس وهطول الأمطار في كل مناطق إمارة دبي، لضمان الحفاظ على السلامة العامة، وذلك وفق خطة عمل استباقية وبرنامج على مدار 24 ساعة، تعزيزاً لمحورها الاستراتيجي في الإدارة المتكاملة لمنظومة شبكات الصرف الصحي وتصريف الأمطار، والتي تُشكل جزءاً رئيساً من البنية التحتية المتطورة لإمارة دبي التي جعلتها إحدى الوجهات المثلى للعيش والعمل في العالم، حيث تمتد شبكات تصريف المياه السطحية والأمطار في دبي لأكثر من 4,000,000 متر طولي، مرتبطة بأكثر من 72,000 مصرف مياه أمطار، و35,000 غرفة تفتيش تلتقي جميعها في 59 محطة رفع وضخ، لتوصل هذه المياه إلى المسطحات المائية عبر 38 مخرجاً نظامياً.

وتضم فرق طوارئ التعامل الميداني مع هطول الأمطار التي خصصتها البلدية - إضافة إلى مواردها البشرية - 13 معدة لتنظيف الخطوط وانسدادها، و14 شاحنة ورافعة، كما خصصت 183 صهريجاً لنقل المياه، و199 مضخة محمولة ومنقولة تنتشر في جميع أنحاء الإمارة، و154 مركبة نقل مختلفة الأنواع، وأكثر من 77 «بيك أب» وآلية لضخ ومعالجة التجمعات، وإزالة الرمال ومختلف أنواع المخلفات، و36 سيارة.