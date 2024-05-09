الامارات | رئيس الدولة يؤكد دعم الإمارات لجهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والدولي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، اليوم - في قصر الشاطئ في أبوظبي - معالي هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية.

ونقل معالي وزير الخارجية إلى صاحب السمو رئيس الدولة في بداية اللقاء..تعازي فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وخالص مواساته بوفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان ،رحمه الله،.

وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وتركيا في مختلف المجالات في إطار علاقاتهما الإستراتيجية والشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما.

كما استعرض سموه ووزير الخارجية التركي تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والمساعي الإقليمية والدولية المبذولة في سبيل التوصل للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة والاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في القطاع.. مؤكدين في هذا السياق ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الدفع بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة على أساس حل الدولتين كونه السبيل لإيجاد مستقبل آمن لشعوب المنطقة والحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين.



وأكد صاحب السمو رئيس الدولة خلال اللقاء دعم دولة الإمارات لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.