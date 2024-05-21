الامارات | محمد بن راشد: مطار زايد الدولي بأبوظبي تحفة معمارية زانها وزينها اسم المؤسس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 مايو 2024

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بمطار زايد الدولي بأبوظبي، ووصف سموه المطار بأنه "تحفة معمارية زانها وزينها اسم المؤسس".

وقال سموه على منصة "إكس": "أثناء زيارة مطار زايد الدولي في العاصمة أبوظبي اليوم … تحفة معمارية على حوالي 8 مليون قدم مربع .. ومعبر جوي لدولتنا يستوعب أكثر من 45 مليون مسافر سنوياً.. وإضافة حضارية زانها وزينها اسم المؤسس طيب الله ثراه".