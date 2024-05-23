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الامارات | منصور بن زايد ناعياً حمد بن سهيل الخييلي: كرّس حياته لخدمة وطنه ومجتمعه

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دبي- الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، حمد بن سهيل الخييلي، المرافق العسكري للشيخ زايد، والذي رحل الخميس.

وقال سموه عبر حسابه في موقع «إكس»: «نسأل الله تعالى أن يرحم حمد بن سهيل الخييلي، ويتغمده بمغفرته ورضوانه.. أحد أبناء الوطن المخلصين، كرّس حياته لخدمة وطنه ومجتمعه.. خالص العزاء والمواساة إلى العائلة الكريمة».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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