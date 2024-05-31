الامارات | 90 وظيفة للمواطنين ضمن مبادرات «نافس» في عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، يوماً مفتوحاً للمقابلات الوظيفية الفورية في مقر جمعية أم المؤمنين بعجمان. وشهدت الفعالية مشاركة 10 شركات من القطاع الخاص، حيث تم طرح أكثر من 90 وظيفة شاغرة للمواطنين الخريجين من حملة شهادة الثانوية العامة والشهادات الجامعية في مجالات حيوية متنوعة، كما تم إجراء مقابلات فورية لـ400 باحث عن عمل في مختلف الوظائف. وأكدت مدير إدارة سياسات الموارد البشرية بالندب، رئيس فريق التوطين بالدائرة، عنود النعيمي، أهمية اليوم المفتوح، والإقبال الكبير من المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن تنظيم هذا اليوم يأتي في إطار حرص الدائرة على تنسيق الجهود مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف الحكومة في دعم ملف التوطين في الدولة، وتكثيف الجهود لتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين الباحثين عن عمل.

ولفتت إلى ضرورة استقطاب الكفاءات والكوادر المواطنة من مختلف التخصصات والمؤهلات العلمية، وتسهيل توظيفهم من خلال تنظيم مقابلات التوظيف الفورية بناءً على الشواغر المطروحة من قبل شركات القطاع الخاص ضمن برنامج «نافس»، الذي يسعى إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص، موضحة أن اليوم المفتوح استهدف المواطنين والمواطنات من حملة شهادة الثانوية العامة والشهادات الجامعية، حيث تم إطلاعهم على فرص العمل المتاحة، وإجراء مقابلات فورية للوظائف الشاغرة، وتوفير فرص للتواصل المباشر مع مسؤولي التوظيف.

ويعكس اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية التزام دائرة الموارد البشرية في عجمان بتوفير فرص عمل مستدامة ومتنوعة للمواطنين، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث تستمر الدائرة في تنفيذ استراتيجيات مبتكرة لضمان تحسين بيئة العمل، وتوسيع نطاق الفرص المتاحة للشباب المواطن، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والتقدم الاقتصادي.

وشارك في فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف كل من المجمع التأميني لخدمة الاتصالات والاستشارات، ومستشفى أمينة، والمدرسة الوطنية الخاصة، ومدرسة الأكاديمية الأولى، ومدرسة الشويفات الدولية، ومدرسة المدينة الخاصة، وشركة «سايلنت نايت» الإمارات، ومنتجع زويا الصحي، وجمعية أسواق عجمان التعاونية، وشركة «إي جي» للعقارات.