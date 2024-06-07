الامارات | الخانة الرباعية في رقم «الهوية» لا يشترط توافقها مع سنة الميلاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه لا يشترط توافق الخانة رباعية الأرقام في رقم بطاقة الهوية مع سنة الميلاد، موضحة أن رقم البطاقة مكون من 15 خانة، ويتم اختياره بطريقة إلكترونية، فيما يتوافر تاريخ الميلاد على وجه البطاقة.

وتتميز بطاقة الهوية برقم تعريفي، يُعرف برقم الهوية، ويرتبط بحامله مدى الحياة، ويمكّنه من الاستفادة من جميع الخدمات الحكومية وبعض الخدمات غير الحكومية والتجارية التي تتطلب إثبات الهوية، ويتميز رقم الهوية بكونه رقماً وحيداً لا يتكرر وهو يضم 15 خانة.

ويعتبر الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية إلزامياً لكل سكان دولة الإمارات بما في ذلك المواطنون، ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمون في الدولة، ويُطلب من أي شخص مشمول في نطاق إحدى هذه الفئات التقدم بطلب للحصول على بطاقة الهوية من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وتجديدها عند انتهاء صلاحيتها.

وذكرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أنه بإمكان المتعاملين تقديم طلب تجديد تصريح الإقامة وبطاقة الهوية بكل سهولة عبر الاستمارة الموحدة من خلال الموقع أو التطبيق الذكي.

وحددت الهيئة أربع خطوات لإنجاز هذه المعاملة إلكترونياً، وهي التسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية) أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق، واختيار خدمة تجديد تصريح الإقامة وبطاقة الهوية، ثم تقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم، وتسلّم بطاقة الهوية من خلال شركات التوصيل المعتمدة، حيث تم اعتماها كبديل لملصق الإقامة المطبوع مسبقاً على جواز السفر. ودعت الهيئة المتعاملين إلى ضرورة التأكد من دقة وصحة بيانات رقم الهوية وتاريخ انتهاء صلاحيتها، في طلب التجديد أو الاستبدال، والتأكد من دقة وصحة البيانات المدخلة في الاستمارة الإلكترونية قبل دفع الرسوم لتفادي التأخير في إنجاز المعاملة، والتأكد من صحة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وطريقة التوصيل المدرجة في الاستمارة الإلكترونية.

وأكدت أن دقة وصحة البيانات المدخلة في الاستمارة الإلكترونية ضمان لسرعة إنجاز المعاملة في الوقت المحدد، مشيرة إلى أن البيانات المدخلة تخضع للمراجعة والتدقيق من قبل الهيئة.

4 خطوات لتجديد جوازات سفر الإماراتيين في الخارج

حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أربع خطوات لتجديد جوازات سفر الإماراتيين في الخارج، عبر موقعها الإلكتروني (www.icp.gov.ae) أو التطبيق الذكي (UAEICP).

وأوضحت أن الخطوات تشمل ما يلي: الدخول إلى حساب المستخدم باستخدام الهوية الرقمية، واختيار خدمة تجديد جوازات سفر المواطنين الموجودين في الخارج، وتقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم، وأخيراً تسلّم جواز السفر الأصلي من خلال اختيار خدمة توصيل للعنوان المحدد - سفارة دولة الإمارات.

ودعت الهيئة إلى ضرورة التأكد من دقة البيانات المدخلة في طلب التسجيل، قبل دفع الرسوم، لتفادي التأخير في إنجاز المعاملة، والتأكد من دقة وصحة بيانات طلب التسجيل، إذ تضمن سرعة إنجاز المعاملة في الوقت المحدد، والتأكد من صحة بيانات رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وطريقة التوصيل المدرجة في طلب التسجيل.