الامارات | "الإمارات للإفتاء" يُوضّح فضل صيام يوم عرفة لغيرالحجاج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن صيام يوم عرفة فضله عظيم، وثوابه كبير فهو سبب الذنوب، وتكفير السيئات. وذكر المجلس أن النبي صلًًى الله عليه وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».

وأفاد المجلس بأن صيام هذا اليوم مستحب لغير الحاج، أما الحاج فالأفضل له أن لا يصوم يوم عرفة؛ لأن الصوم يضعفه عن الذكر والدعاء، قال النبي : «أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دعاء يوم عَرَفَةَ.