منصور بن زايد: جهود إدارة ولاعبي «السيتي» أثمرت إنجازات متميزة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بإنجاز مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وقال سموه عبر منصة «إكس» أمس: «التقيت عدداً من مسؤولي نادي مانشستر سيتي لكرة القدم.. أشكر مجلس الإدارة والإدارة الفنية واللاعبين لجهودهم التي أثمرت الإنجازات المتميزة للفريق خلال السنوات الماضية وفي مقدمتها الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أربعة مواسم متتالية.. تمنياتي للفريق مزيداً من النجاحات خلال المنافسات القادمة».