أم القيوين.. فرحة مع الأقارب والأصدقاء

ابوظبي - سيف اليزيد - أم القيوين (الاتحاد)

تبادل المواطنون والمقيمون في إمارة أم القيوين، التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وشهدت مظاهر العيد لقاءات وزيارات أسرية وأقارب وأصدقاء، واحتفلوا بالمناسبة الدينية، ووزعوا «العيدية» على الأطفال، في أجواء جميلة من المحبة والتراحم والترابط الأسري والمجتمعي.

وقد أدى جموع المصلين، صلاة عيد الأضحى المبارك في 93 مصلى وجامع بمختلف مناطق الإمارة، وتواجدت دوريات الشرطة والمرور عند الجوامع وفي الشوارع الداخلية والخارجية، لتأمين حركة السير، ومراقبة الطرق، للحفاظ على أمن وسلامة الجمهور.

وشهدت شواطئ أم القيوين، إقبالاً من الزوار من مختلف الجنسيات، للاستمتاع بالأجواء الطبيعية والمناظر الجميلة أثناء مشاهدة البحر وممارسة الهوايات الرياضية، والسباحة وركوب الخيل والمشي، بالإضافة إلى الجلوس على ضفاف الشاطئ ومشاهدة طيور الفلامنجو والنورس وغيرها من الحياة البحرية الطبيعية، التي تتمتع بها شواطئ الإمارة.

كما توجه بعض المواطنين والمقيمين إلى المراكز التجارية المغلقة، لقضاء أجواء ترفيهية مع أفراد أسرهم وأطفالهم في أماكن الألعاب، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بالعيد، حيث استمتع الجميع في أول أيام العيد بأجواء تملئها الفرحة والمحبة.

كما شهدت الفترة المسائية، إقبالاً على الواجهة البحرية على خور أم القيوين، وكذلك شاطئ المانجروف، للاستمتاع بالهدوء ومشاهدة البحر والنجوم، وتناول الوجبات السريعة في المقاهي، التي تقدم أشهى المأكولات.