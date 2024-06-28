شرطة أبوظبي تتعاون مع «الإنتربول» لتعزيز الخبرات في مجال الجرائم الإلكترونية

ابوظبي - سيف اليزيد - أوفدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي النقيب هاجر راشد النعيمي، مُحلِّل جرائم رقمية، للعمل ضابط ارتباط لدى مركز الابتكار في منظمة الشرطة الدولية الإنتربول في جمهورية سنغافورة، بدءاً من شهر يونيو 2024 ولمدة ثلاث سنوات، بهدف اكتساب مزيد من الخبرات العملية العالمية في تحليل الجرائم الإلكترونية.

وتُعدّ النقيب هاجر بذلك أول ضابط شرطة عربي إماراتي من الشرق الأوسط متخصص في مجال الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وأول ضابط شرطة من العنصر النسائي على مستوى القيادة العامة لشرطة أبوظبي يعمل لدى المنظمة الدولية.

ويعمل مركز الابتكار في منظمة الإنتربول على إجراء البحوث، وتطوير أحدث الأساليب لمكافحة الجرائم الدولية، ويعمل فيه أكاديميون ومحللون وموظفون دوليين من أجهزة تطبيق القانون، إضافة إلى اختصاصيين في مجال التكنولوجيا.

وأعرب اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، عن اعتزاز القيادة العامة لشرطة أبوظبي بانضمام النقيب هاجر راشد النعيمي إلى منظمة الإنتربول، موضحاً أنها من الكفاءات الإماراتية الأمنية المميزة في شرطة أبوظبي.

وأضاف أن كوادر شرطة أبوظبي الوطنية مشهود لها دولياً بريادتها وقدرتها على تقديم قيمة مضافة للعمل الأمني والشرطي، وهو ما يعكس الاحترافية والمهنية التي جعلت شرطة أبوظبي مؤسسة شرطية رائدة دولياً، لها مكانة وسمعة عالمية مرموقة، لدورها في استدامة الأمن والأمان، وتعاونها لتحقيق الأهداف العالمية.

ولفت إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها وتميزها بمجالات العمل الشرطي والأمني وحققت إنجازات ريادية حتى أصبحت نموذجاً للطموح والعطاء والإبداع، وبهذا أصبحت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في تمكين المرأة وتوطيد مكانتها وضمان حقوقها وحمايتها، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

يُذكر أن النقيب هاجر راشد النعيمي، خريجة ماجستير آداب الدبلوماسية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، وتحمل شهادة البكالوريوس في إدارة نظم المعلومات، وبدأت مسيرة عملها من خلال فحص الأدلة الجنائية الإلكترونية، ثم تسلمت منصب مدير فرع التدريب الدولي في مركز المشاركات والتعاون الدولي، وشغلت منصب رئيس قسم التدريب الافتراضي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وحصلت على عدد من الجوائز المتميزة، منها جائزة القائد العام كأفضل ضابط شرطة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي في المجال الفني والتقني، وشاركت في العديد من المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية، وكان لها دور بارز في مجلس شباب شرطة أبوظبي.

