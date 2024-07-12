الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتغيير اسم «الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، مرسوماً اتحادياً بشأن تغيير اسم «الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي» إلى «الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الاستراتيجي».

ويأتي تغيير اسم الهيئة ليعبر عن مهامها الاستراتيجية، ودورها في دعم صاحب السمو رئيس الدولة، وتعزيز رؤية سموه على المستويين المحلي والخارجي.