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الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتغيير اسم «الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي»

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتغيير اسم «الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، مرسوماً اتحادياً بشأن تغيير اسم «الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي» إلى «الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الاستراتيجي».

ويأتي تغيير اسم الهيئة ليعبر عن مهامها الاستراتيجية، ودورها في دعم صاحب السمو رئيس الدولة، وتعزيز رؤية سموه على المستويين المحلي والخارجي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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