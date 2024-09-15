مرصد الختم بأبوظبي يصور سديما يبعد 15 ألف سنة ضوئية

ابوظبي - سيف اليزيد - التقط مرصد الختم الفلكي في أبوظبي، صورة لسديم مميز يسمى سديم "خوذة ثور" ويحمل الرمز NGC2359 وهو سديم انبعاث يقع في مجموعة "الكلب الأكبر" يبعد عنا 15 ألف سنة ضوئية ويحتاج الضوء إلى 30 سنة ليقطعه من أوله إلى آخره.

وهو عبارة عن كتلة كبيرة من الغاز الذي يتكون بشكل رئيس من غاز الهيدروجين والأوكسجين والنجم الأحمر في المنتصف هو نجم حار جدا ألمع من الشمس بـ 280 ألف مرة وكتلته أكبر من كتلة الشمس بـ 16 ضعفا وهو في مرحلة ما قبل انفجار "سوبرنوفا" والرياح النجمية الصادرة من النجم تتفاعل مع الغازات المحيطة وهو ما أعطى شكل الخوذة للسديم.

تشير الأبحاث إلى أن معدل توسع السديم يتراوح ما بين 10 إلى 30 كيلومترا في الثانية الواحدة مما يعطي السديم عمرا يقدر ما بين 80 و240 ألف سنة وسمي كذلك لأن شكله يشبه شكل الخوذة التي ترتديها الشخصية "ثور" في الأفلام والروايات القصصية.

التقطت صورة السديم من مرصد الختم الفلكي في صحراء أبوظبي باستخدام تلسكوب قطره 14 إنشا وباستخدام مرشحات الهيدروجين "اللون الأخضر" والأوكسجين "اللون الأزرق" والكبريت "اللون الأحمر" وبلغ عدد الصور 276 صورة بواقع 3 دقائق لكل صورة أي أن مدة تعريض الصورة بلغت حوالي 14 ساعة.