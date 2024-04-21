الخارجية الإسرائيلية ستستدعي سفراء الدول التي أيدت العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة

كشف المتحدّث باسم ​وزارة الخارجية الإسرائيلية​ أورين مارمورشتاين، أنّ إسرائيل ستستدعي الأحد سفراء الدّول الّتي صوّتت في مجلس الأمن الدولي لصالح رفع مكانة الفلسطينيّين في ​الأمم المتحدة​.

وأوضح أنّه "سيجري استدعاء سفراء فرنسا واليابان وكوريا الجنوبية ومالطا وجمهوريّة سلوفاكيا والإكوادور، من أجل عرض الموقف الرّسمي للحكومة وسيتمّ تقديم احتجاج قوي لهم"، مشيرًا إلى أنّه سيتمّ تقديم احتجاج مماثل إلى دول أخرى.

ولفت مارمورشتاين إلى أنّ "الرّسالة الواضحة الّتي ستُسلّم إلى السّفراء، هي أنّ اللّفتة السّياسيّة للفلسطينيّين والدّعوة للاعتراف بالدّولة الفلسطينيّة بعد ستة أشهر من مذبحة 7 تشرين الأوّل الماضي (...) هي جائزة للإرهاب".

وكان قد أيّد مشروع القرار الّذي "يوصي الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة بقبول دولة فلسطين عضوًا في الأمم المتحدة" بدلًا من وضعها الحالي "دولة مراقبة غير عضو"، 12 عضوًا، فيما عارضته الولايات المتّحدة الأميركيّة، وامتنع عن التّصويت عليه العضوان الباقيان (بريطانيا وسويسرا). واستخدمت الولايات المتّحدة، كما كان متوقّعًا، حقّها في النّقض ضدّ هذا المطلب، الّذي سبق أن انتقدته حليفتها إسرائيل.