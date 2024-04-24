مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل قتلت أكثر من 1500 فلسطيني منذ قرار مجلس الأمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

دعا مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إلى تفعيل بنود الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على الالتزام بقرارات مجلس الأمن.

وأضاف خلال كلمته باجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الأربعاء، أن الآليات الإلزامية تشمل فرض العقوبات على إسرائيل، ووقف الصلات الاقتصادية، وقطع العلاقات الدبلوماسية؛ لضمان انصياعها لقرارات مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية.

ونوه أن «إسرائيل القوة الغاشمة المريضة، التي أفسدها الدلال والدعم اللامحدود على مدار أكثر من 8 عقود، لم تكتف بالتهكم على كل من ينتقدها متهمة إياه بمعاداة السامية ورفضها الانصياع للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة منذ النكبة، بل تعدت ذلك إلى مرحلة الاعتداء على الإنسانية جمعاء».

وأشار إلى أن إسرائيل تعدت مرحلة الاعتداء على الإنسانية جمعاء من خلال صور مذابح الأطفال والنساء في قطاع غزة، ومسح الأحياء والمباني السكنية بما يزيد عن 75 ألف طن من المتفجرات الأمريكية الصنع.

ولفت إلى أن «إسرائيل قتلت منذ قرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم 26 يناير الماضي، 8 آلاف فلسطيني، كما قتلت منذ قرار مجلس الأمن رقم 2728 يوم 25 مارس أكثر من 1500 فلسطيني».

وتساءل: «ألم يئن الأوان لهذا العالم أن يحفظ ما تبقى من إنسانيته أو من ماء وجه الأمم المتحدة والقانون الدولي وحقوق الإنسان والقيم البشرية؟».

وتعقد جامعة الدول العربية دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الأربعاء، بناء على طلب فلسطين، لبحث استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة وكذلك الاستماع إلى إحاطة معمقة من المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع برئاسة موريتانيا، تداعيات الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.