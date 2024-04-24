"اتغدينا وقطعت جثته".. قرار جديد من المحكمة بشأن قاتل صديقه في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ الخليج 365:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار وائل زهران، تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته داخل شقة بعابدين بواسطه "شانيور" إلى جلسة 21 مايو الجاري للإطلاع.

بدأت تفاصيل الجريمة، بتلقي قسم شرطة عابدين بلاغًا بالعثور على أجزاء جثة المجني عليه "أ. م" 56 سنة، داخل شقته بعابدين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث.

دلت التحريات وجمع المعلومات وتفريغ الكاميرات أن صديق المجني عليه دخل العقار في توقيت مقارب لوقوع الجريمة، وبالتزامن مع سماع الجيران صرخات استغاثة من داخل شقة الضحية، وأنه خرج بعد قرابة ساعتين في الشقة الكائنة بالطابق الرابع، فتم ضبطه.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، قائلًا "اتغدينا وقطعت جثته"، موضحًا أنه طالب الضحية إقراضه 300 جنيه لعلمه أنه ميسور الحال، لكن الأخير رفض فنشبت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة انتهت بجثة صديقه.

وأضاف المتهم أنه لم يقصد قتل صديقه، لكنه خشيَّ افتضاح أمره، فقطَّع رقبته وأطرافه بـ"صاروخ" استأجره من أحد المحلات ووضعها في حقيبة، وعندما فشل في نقلها بمفرده فرَّ هاربًا.

وأحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات العاجلة التى أصدرت القرار السابق ضده .