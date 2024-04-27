الإمارات تستقبل الدفعة الـ 16 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت إلى الإمارات اليوم السبت الدفعة الـ 16 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان، والتي تضم 25 من الذين يحتاجون للعلاج والرعاية الطبية، بالإضافة إلى 51 مرافقاً من عائلاتهم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه عقب هبوط الطائرة، القادمة من مطار العريش، في مطار زايد الدولي، عملت الفرق الطبية على نقل الجرحى والمصابين التي تتطلب حالاتهم الرعاية الفورية إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تم نقل بقية الحالات والمرافقين إلى مدينة الإمارات الإنسانية مقر إقامتهم.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتقديم العلاج والرعاية الصحية لـ 1000 طفل فلسطيني من الجرحى و1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الدولة.

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة عقربا وطولكرم فجر اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت بلدة عقربا جنوب مدينة نابلس.

ووفقا لوكالة وفا الفلسطينية، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الآليات وتجولت في شوارعها وأحيائها، كما داهم جنود الاحتلال أحد المنازل، دون أن يبلغ عن إعتقالات.

يذكر أن بلدة عقربا تتعرض بشكل متواصل لهجمات المستعمرين بحماية جيش الاحتلال، حيث استيهد شاب برصاص المستعمرين في العشرين من الشهر الماضي، كما أصيب مواطنان قبل نحو أسبوعين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت مدينة طولكرم، واعتقلت شابا.

وقالت مصادر محلية، إن سبع آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة، وتمركزت بالقرب من دوار السلام، ومن ثم تحولت في عدة أحياء، ونشرت فرق راجلة، وداهمت أحد المحال التجارية.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشباب أشرف ذياب، عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح ومداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته في المدينة.

وأكدت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مركبة ولاحقتها في شوارع المدينة، دون أن يبلغ عن إصابات.

واستشهد، فجر اليوم السبت، 8 مواطنين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات، جراء قصف قوات الاحتلال منزلين مأهولين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وحسب وكالة وفا الفلسطينية، ذكرت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا في حي السلطان في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين بينهم رضيعة، وصلوا أشلاء إلى المستشفى، كما استشهد أربعة مواطنين وأصيب نحو ثلاثين، في قصف قوات الاحتلال لمنزل في المخيم ذاته.