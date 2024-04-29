شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب جزر الكوريل الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، المحيط الهادئ شمال شرق جزر الكوريل الواقعة في روسيا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع في المحيط الهادئ على بعد 467.6 كم غرب مدينة كوريلسك وعلى عمق 23 كم.

ولم ترد تقارير عن احتمال حدوث أمواج مد عاتية تسونامي.