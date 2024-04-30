خرجت لعلاج الأطفال فعادت جثة.. قصة طبيبة الإنسانية التي ابتلعتها ترعة في كفر الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية كفر السودان التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إثر وفاة طبيبة أطفال من أبناء القرية غرقًا في مياه ترعة القُضابة بمدينة دسوق بالقرب من مستشفى دسوق العام.

وشيع أهالي قرية كفر السودان جثمان طبيبة الأطفال وتدعى الزهراء إبراهيم الصاوي مساعد أخصائي أطفال بمستشفى دسوق العام، وذلك بعد ساعات من تلقيها العلاج على أجهزة التنفس الصناعي بالعناية المركزة بالمستشفى نتيجة تعرضها لاسفكسيا الغرق.

وعلى مدار الساعات الماضية منذ إعلان أطباء العناية المركزة بمستشفى دسوق العام بوفاة زميلتهم تحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفتر عزاء إذ دون رواد موقع التواصل الاجتماعي كلمات الحزن والنعي بخصوص وفاة الطبيبة.

وفي السياق أصدرت مديرية الشئون الاجتماعية في كفر الشيخ برئاسة الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ بيانًا رسميًا نعت فيه المديرية وفاة الطبيبة.

ووفق أهالي قرية كفر السودان التابعة لمركز دسوق أكد عددًا منهم لمصراوي أن الطبيبة الراحلة الزهراء إبراهيم الصاوي كانت خرجت من منزلها صباح أمس الإثنين بالقرية متجهة إلى جهة عملها بمستشفى دسوق العام لمباشرة عملها نحو علاج الأطفال وعند اقترابها بسيارتها التي كانت تقودها اختلت عجلة القيادة من يديها فسقطت بها في مياه ترعة القُضابة على بعد خطوات بسيطة من المستشفى.

وقال أهالي القرية إن الطبيبة كانت تشتهر بين أوساط قريتها بطبيبة الإنسانية لممارستها عملها وفق رسالتها الطبية برعايتها الحالات وفق المعايير الطبية بجانب تخصيص بعض أوقاتها في علاج الأطفال من ذوي الاحتياجات، وأطفال الأسر الأولى بالرعاية وأحيانًا كانت تساهم في توفير علاجهم على نفقتها.

تعود التفاصيل عندما رصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، أمس الإثنين، وصول الدكتورة الزهراء إبراهيم الصاوي، مساعد أخصائي أطفال بمستشفى دسوق العام إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى في حالة فقدان وعي كامل نتيجة غرقها في مياه ترعة القُضابة بمدينة دسوق إثر سقوط سيارتها في الترعة.

وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة أطباء المستشفى تبين تعرضها لحالة فقدان الوعي نتيجة توقف عضلة القلب إثر اسفكسيا الغرق بعد سقوطها في مياه الترعة بسيارتها فيما جرى اتخاذ اللازم طبيًا نحوها من خلال إجراء إنعاش قلبي لها بمعرفة أطباء المستشفى، ووفق ذلك جرى نقلها إلى قسم العناية المركزة لاستكمال علاجها على أجهزة التنفس الصناعي.