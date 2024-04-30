محكمة نيويورك غرمت ترامب بمبلغ 9 آلاف دولار بتهمة إهانته المحكمة وهددته بالسجن

غرمت محكمة نيويورك الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بمبلغ 9 آلاف دولار بتهمة إهانته المحكمة، وهددته بالسجن لانتهاكه أمرا يمنعه من مهاجمة الشهود والمحلفين وموظفي المحكمة علنا.

وجاء في بيان المحكمة أن "القاضي المسؤول عن قضية ترامب في محكمة نيويورك أصدر حكما على ترامب بدفع غرامة مالية تقدر بـ 9 آلاف دولار اليوم الثلاثاء لانتهاكاته الكثيرة لحرمة المحكمة، وهدده بالسجن لانتهاكه أمرا صادرا عنه يمنعه من مهاجمة الشهود والمحلفين وموظفي المحكمة وأقاربهم، علنا".

وأوضح البيان الصادر عن القاضي خوان ميرتشان أنه "تم تحذير ترامب من "أن المحكمة لن تتسامح مع استمرار الانتهاكات المتعمدة لأوامرها، وأنها إذا لزم الأمر وكان مناسبا، ستفرض بحقه عقوبة السجن".

وأعلن القاضي قراره أمام ترامب في افتتاح الجلسة صباح الثلاثاء، فيما تدخل المحاكمة أسبوعها الثالث، وتم تغريمه بمبلغ ألف دولار عن كل انتهاك ومجموعها تسعة، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به القانون.