واشنطن تتهم 5 وحدات إسرائيلية بـ"انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت وزارة الخارجية الأميركية، مساء اليوم الاثنين 29 أبريل 2024، إن الولايات المتحدة وجدت أن 5 وحدات إسرائيلية مسؤولة عن "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن جميع الوقائع حدثت قبل هجوم حركة " حماس " على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، وأن لم يحدث أي منها في قطاع غزة .

وأوضحت الوزارة الأميركية أن 4 من الوحدات الـ5 التي تم رصدها عالجت هذه الانتهاكات بشكل فعال. وأشارت إلى أن تل أبيب قدمت مزيداً من المعلومات عن الوحدة الخامسة، فيما تواصل واشنطن الحوار مع الحكومة الإسرائيلية.

يتبع..

المصدر : وكالات