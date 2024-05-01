خارجية اميركا: ​​​​​​​استمرار الهجمات من لبنان يزيد مخاطر التصعيد والتزام واشنطن بأمن إسرائيل لا يمكن المساس به وملتزمون بملاحقة عناصر وممولي حزب الله

وصف الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية ساميويل وربيرغ حجم ونطاق الهجوم «الطائش» و«المباشر» الذي شنته إيران ضد اسرائيل الشهر الماضي، كان غير مسبوقاً، وشدّد على التزام بلاده «بدعم إسرائيل والوقوف إلى جانبها للدفاع عن سيادتها وأمنها»، مؤكّداً «أننا سنواصل التعاون مع شركائنا الدوليين لضمان أمن المنطقة واستقرارها»، مبدياً في المقابل قلقه «من التصعيد وزيادة حدة التوترات في المنطقة»، داعياً ايران «لعدم التصعيد والابتعاد عن أي أعمال قد تؤدي إلى توسيع رقعة الصراع».

ونفى وربيرغ في حديث مع «الجريدة» الكويتية، أن تكون الهجمات الايرانية على اسرائيل «حققت أي نتائج، لأننا وشركائنا الإسرائيليين وحلفائنا في المنطقة تصدينا بنجاح لهذه الضربات والعبرة في النتائج».

واشار الى ان الولايات المتحدة واضحة في موقفها من عدم دعم الحرب في لبنان، بما في ذلك النزاعات عبر الحدود على الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان، نحن مستمرون في استكشاف جميع الخيارات الدبلوماسية مع شركائنا الإسرائيليين واللبنانيين لاستعادة الهدوء وتجنب التصعيد. ومن الأهمية بمكان أن يتمكن المواطنون اللبنانيون والإسرائيليون من العيش في سلام وأمان، واعتبر إن استمرار هجمات «حزب الله» والمجموعات الفلسطينية، بما في ذلك مقاتلو «حماس» المتمركزون في لبنان، يزيد من مخاطر التصعيد.

وشدد على انه يجب ألا يكون لبنان منصة لإطلاق الهجمات ضد إسرائيل أو ملاذاً للمسلحين، فهذا يُغذي فقط إمكانية العنف المدمر الذي يضر بالشعب اللبناني، الذي بغالبيته العظمى لا يرغب في الانجرار إلى النزاع. لقد كنا واضحين مع شركائنا: يجب على «حزب الله» والفاعلين الآخرين عدم محاولة استغلال النزاع الجاري.

ولفت الى ان الدمار الذي قد يلحق بلبنان وشعبه قابل للتجنب. نواصل الضغط على القيادة اللبنانية لمعالجة دور سلاح «حزب الله» في زعزعة استقرار البلاد والمنطقة ما يعيق التقدم في لبنان، والعقوبات المفروضة خلال الأشهر الستة الماضية تؤكد التزام الحكومة الأميركية بملاحقة عناصر وممولي «حزب الله».