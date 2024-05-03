الجيش الأميركي: أوقفنا موقتًا تركيب الرصيف العائم قبالة غزة بسبب الأحوال الجوية ونقلناه لميناء أسدود

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، أنّها أوقفت موقّتًا تركيب الرصيف العائم قبالة سواحل غزة "بسبب سوء الأحوال الجوية"، والذي يتم بناؤه لتعزيز توصيل المساعدات إلى غزة بحسب ما تقول السلطات الأميركية، في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ولفتت القيادة الوسطى إلى أنّ "شدة الرياح وارتفاع الأمواج شكلا ظروفا غير آمنة للجنود العاملين على إكمال الرصيف"، وقالت "تم نقل الرصيف العائم الذي تم بناؤه جزئيًا والسفن العسكرية المشاركة في بنائه لميناء أسدود"، لافتة إلى "أننا سنواصل إكمال بناء الرصيف العائم في ميناء أسدود قبل نقله إلى الموقع المحدد".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قوله: "لا أرى أي مؤشر على أن حركة حماس ستهاجم القوات الأميركية في غزة"، في وقت تشدد الحركة أنها ستعتبر أي قوّة عسكرية في القطاع هي قوة احتلال.