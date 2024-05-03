شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الفرنسية تفض اعتصامًا طلابيًا بجامعة "سيانس بو" في باريس والان نبدء بالتفاصيل

احتجاجات طلابية

الدمام - شريف احمد - دخلت الشرطة الفرنسية جامعة سيانس بو، المرموقة في وسط باريس اليوم الجمعة، وفضت اعتصامًا نظمه طلاب في بنايات الجامعة احتجاجًا على أفعال إسرائيل في حربها بقطاع غزة.وشوهدت الشرطة وهي تدخل مباني الجامعة وتخرج العديد من المحتجين وعددهم نحو 70.واتسمت الاحتجاجات في فرنسا بالسلمية، ولم تكن هناك مؤشرات على ممارسة أي عنف لدى إخراج الطلاب من المباني.وأغلقت الجامعة أبوابها اليوم الجمعة في ظل وجود مكثف للشرطة حول المبنى الرئيسي.وذكر مكتب رئيس الوزراء جابرييل أتال، أن المحتجين من الطلاب أُخرجوا من 23 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في أنحاء فرنسا أمس الخميس.وأضاف في بيان: "على خلاف ما نراه في الخارج، وبالتحديد عبر المحيط الأطلسي، لم يُنصب أي مخيم احتجاج دائم... في فرنسا".وأصبحت سيانس بو، في محور احتجاجات طلابية في فرنسا على الحرب في غزة والعلاقات الأكاديمية مع إسرائيل.وانتشرت الاحتجاجات في أرجاء البلاد لكنها ظلت على نطاق أصغر بكثير من تلك التي شهدتها جامعات في الولايات المتحدة.