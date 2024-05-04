عاجل.. آليات الاحتلال تنسحب من نتساريم وتتجه للمنطقة الحدودية

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت مصادر فلسطينية، أن آليات جيش الاحتلال تنسحب من نتساريم جنوب غزة بإتجاه المنطقة الحدوديّة.

وكانت كتائب القسام استهدفت اليوم ثكنة عسكرية في محور "نتساريم" بقذائف الهاون .

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وقال حزب الله في بيان له : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم السبت 04-05-2024، موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏