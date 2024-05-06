دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كل الأطراف لبذل المزيد من الجهد للوصول لاتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ 7 أشهر في قطاع غزة. واشار السيسي في بيان، الى انه "يتابع عن كثب التطورات الإيجابية التي تمر بها المفاوضات الحالية للتوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة". وأضاف: "أدعو كل الأطراف لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى اتفاق يؤدي الى إنهاء المأساة الانسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وإتمام استبدال الرهائن والسجناء".

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي اكد انه يتابع التطورات الإيجابية بشأن غزة: لإنهاء المأساة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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