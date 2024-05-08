المملكة تؤهل 900 لاجئ سوري على مهارات فنية

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وجرى خلال البرنامج التطوعي تقديم دورات تدريبية في المركز السعودي لخدمة المجتمع التابع للمركز في صيانة الحاسب اللوحي (التابلت) والهاتف المتنقل، والخياطة والتطريز، والخزف والفخار والنجارة، وصيانة وإصلاح الكراسي المتحركة، كذلك دورات تعليمية في المركز التعليمي بالمخيم شمل دورات في تقوية اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى دورات تفاعلية تعليمية في العلوم (كيمياء/فيزياء)، فضلا عن تقديم أنشطة تفاعلية لتقوية المهارات الإبداعية والاجتماعية للأطفال.
كما جرى تقديم خدمات طبية للمستفيدين في العيادات الصحية بالمخيم شملت عيادة البصريات وعيادة الجلدية وعيادة القدم السكرية وعيادة العلاج الطبيعي والوظيفي، بالإضافة تقديم ورشة عمل في صيانة وتصليح الكراسي المتحركة، وورشة لصيانة ومتابعة الأجهزة الطبية.
فيما تم تكريم 25 مدربا في لعبة كرة القدم من الخريجين من اللاجئين السوريين من فئة (C) في التدريب ، كذلك تقديم دورات تدريبية على فئة (D) لـ 29 مستفيدة من اللاجئات السوريات، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية لـــ 25 من لاجئا سوريا على فئة (C).
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