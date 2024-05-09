الجيش الإسرائيلي: سنجري عمليات تفجير ألغام وإبطال مفعولها في حقول شرقي الجولان

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنّه سيُجري عمليات تفجير ألغام وإبطال مفعولها في حقول شرقي الجولان. يأتي ذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية في الشمال والاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان، تزامنًا مع الحرب على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، فيما ينفّذ "حزب الله" عمليات عسكرية تستهدف المواقع العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية على طول الحدود الجنوبية.

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