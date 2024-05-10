أصيب شرطيان بجروح خطرة جراء إطلاق نار، في مركز للشرطة في العاصمة الفرنسية، باريس، على يد رجل انتزع سلاح أحدهما، حسبما قال مصدر مطلع على القضية لوكالة فرانس برس.
وأضاف المصدر أن الأحداث وقعت قبيل الساعة العاشرة والنصف، مشيرا الى إن المهاجم كان قد قُبض عليه للتو وكان الشرطيان يفتشانه عندما استولى على سلاح أحدهما.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة شرطيَين برصاص رجل داخل مركز للشرطة في باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.