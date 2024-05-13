وديتوا الفلوس فين ؟ .. الرئيس عبد الفتاح السيسي يجُيب

الشارقة - اميمة ياسر - طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالإعلان عن تكلفة مشروع ضمن مشروعات الري للوزارة.

وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر، اليوم الاثنين: يا دكتور هاني، قول الفلوس اللي دفعتهم، عشان نستفيد من 7.5 مليون متر مكعب، دفعتوا كام؟، قول يا دكتور رقم محدش ينساه.

وتابع الرئيس السيسي: الرقم 190 مليار جنيه، المصريين وسواء رأي عام أو مفكرين، يقولك وديتوا الفلوس فين؟ مكنش عندي خيارات تانية، نسيب بلدنا كده وتخرب، لأ ننفق إنفاق عالي جدا في سبيل إن الدولة تعيش، طب رشيد ومآخذ رشيد كام؟ الدكتور شاكر عايز لمحطات الكهرباء 50 مليار جنيه للمحولات بتاعتهم.