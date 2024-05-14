شكرا لقرائتكم خبر عن دول غربية تتعهد بتقديم مساعدات لأوكرانيا "لأطول ما يستغرقه الأمر" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مع تصاعد الهجوم الروسي في شمال شرق أوكرانيا، أكدت ألمانيا ودول الشمال الأوروبي التزامها بتعزيز دعم الأسلحة لأوكرانيا خلال المحادثات التي عقدت في السويد يوم الاثنين.

وانضم المستشار الألماني أولاف شولتس إلى رؤساء وزراء السويد والدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج لإجراء مناقشات في ستوكهولم.

وقال شولتس: "نحن متفقون في دعمنا لأوكرانيا في حربها الدفاعية ضد الهجوم الروسي، وسنواصل دعم أوكرانيا لأطول ما يستغرقه الأمر". وضع حرج وصرح رئيس الحكومة الفنلندية بيتيري أوربو بأن الوضع على أرض المعركة حرج وحان الوقت للتصرف بذل المزيد من الجهود.

وأضاف: "نحن لا نريد رؤية موقع جديد مثل ماريوبول في خاركيف، لذلك يجب على كل دولة في الغرب وفي الاتحاد الأوروبي أن تبذل فورًا كل ما يمكنها".

وماريوبول هي مدينة ساحلية تحتلها روسيا في جنوب شرق أوكرانيا، جرى تدميرها والاستيلاء عليها في الأشهر الأولى من الحرب في عام 2022.

وقبل بضعة أيام، شنت القوات الروسية هجومًا في المنطقة المحيطة بخاركيف، وتمارس ضغطًا هائلًا على القوات المسلحة الأوكرانية هناك.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، اعترف الجيش الأوكراني بأن القوات الروسية تحرز تقدمًا في هجومها في منطقة خاركيف بشمال شرقي البلاد. التزامات جديدة محددة وعلى الرغم من المناقشات في ستوكهولم، لم يُعلن عن التزامات جديدة محددة، مثل أنظمة صواريخ باتريوت.

وتسعى الحكومة الألمانية بنشاط لترتيب أنظمة باتريوت إضافية لأوكرانيا، بعد أن زودت مؤخرًا بوحدة إضافية، ليصل المجموع إلى 3، ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة ماسة إلى ما بين 6 إلى 7 آخرين.

وإلى جانب ألمانيا، تمتلك 6 دول أخرى في الاتحاد الأوروبي أنظمة الدفاع الجوي أمريكية الصنع، بما في ذلك السويد التي تشغل حاليًا 4.

وقال شولتس إنه منذ بدء الحرب في أوكرانيا قبل أكثر من عامين قدمت ألمانيا، أو وعدت بتزويد كييف بمساعدات عسكرية بقيمة 28 مليار يورو (2ر30 مليار دولار). ضغط لا يطاق وامتنع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون عن تحديد التزامات بلاده المستقبلية بالدعم، وأكدت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن الأهمية الحاسمة للمساعدات لأوكرانيا، واصفة الضغط على البلاد بأنه لا يطاق.

وقالت فريدريكسن: "يجب أن نواصل دعم أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها وبقية أوروبا".

ومن المتوقع أن يواصل شولتس زيارته للسويد اليوم الثلاثاء، ويلتقي رئيس الوزراء أولف كريسترسون لإجراء محادثات ثنائية.