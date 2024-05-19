شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية بحزب الشعب الجمهورى حول النظم السياسية ودور الأحزاب "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أمانة التثقيف والتدريب السياسى المركزية بحزب الشعب الجمهوري دورتها التدريبية بعنوان "النظم السياسية والتنظيم الحزبي" لأمانتى الحزب بمحافظتى قنا وبنى سويف، وذلك لتطوير مفاهيم المتدربين على النظم السياسية ودور الأحزاب، ومؤسسات الدولة، والهيكل التنظيمى، ولائحة الحزب.

جاء ذلك بحضور الدكتور كريم سالم أمين أمانة التثقيف والتدريب السياسى المركزية، والدكتور ولاء عراقيب أمين مساعد أمانة التدريب والتثقيف السياسى المركزية، فضلًا عن هيئة مكتب أمانتى قنا وبنى سويف، وكذلك أمناء المراكز والأقسام بالمحافظتين.

تناول الدكتور كريم سالم خلال الدورة التدريبية دور الأحزاب السياسية التى تعد بمثابة حلقة الوصل الرئيسية بين الشعب والسلطة، وكذلك دور العمل الحزبى ذات الصبغة الوطنية والذى يسعى إلى خلق حالة من الرضا الشعبي؛ إذ يستهدف بكل إمكانياته التعبير عن رغبات الشعب، فى ضوء آليات ديمقراطية أقرها الدستور؛ وبناء عليه تتنامى قوة الحزب السياسى من حالة التناغم الواضحة مع جمهوره الذى يسانده ويؤازره ومن ثم يعبر عن تطلعاته الآنية والمستقبلية.

من جانبه تناول الدكتور ولاء عراقيب تعدد الأدوار الحزبية والتى تهتم بنشر الثقافة السياسية لدى الشعب، وتحرص على تجديدها فى ضوء المستجدات والتغيرات التى تطرأ على الساحتين المحلية والعالمية بما يعمل على تجديد الثقافة وتنمية الوعى السياسى، ويمثل ذلك دورًا تعليميًا وتثقيفيًا للحزب، بما يسمى بالرسالة السامية التى تشارك فى تشكيل البنى المعرفية الصحيحة لدى جموع المواطنين.

الجدير بالذكر أن هذه الدورة ضمن سلسلة دورات متتالية تستهدف الأمانة المركزية تنظيمها، لكافة محافظات الجمهورية، لرفع كفاءة كوادر الحزب السياسية.



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خلال التدريب خلال التدريب