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رويترز: حياة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية في خطر بعد تحطم المروحية

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الشارقة - اميمة ياسر - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قالت إن حياة الرئيس رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان في خطر بعد تحطم المروحية.

كما أفادت القناة بأن وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قالت إنه لا نزال يحدونا الأمل لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أن بدأت فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة في عملية واسعة النطاق للعثور على مروحية كانت تقل الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى وتعرضت لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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