ضياء رشوان: محاولات الإساءة للوساطة المصرية بشأن غزة قد تدفعها للانسحاب من هذا الدور

الشارقة - اميمة ياسر - وصف ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المزاعم التي ساقتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصر بأنها خاطئة وخالية من أي معلومات أو حقائق.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن رشوان قوله - مساء الأربعاء - إن المحاولات المستمرة للتشكيك والإساءة لجهود وأدوار الوساطة المصرية بإدعاءات مخالفة للواقعة لن تؤدي إلا لمزيد من تعقيد الوضع في غزة والمنطقة برمتها.

وأشار إلى أنّ المحاولات المستمرة للتشكيك والإساءة لجهود وأدوار الوساطة المصرية قد تدفع مصر لاتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من دورها في الوساطة بالصراع الحالي.

وكان مصدر رفيع المستوى قد عبر عن استغراب مصر من محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى جهودها المبذولة على مدار الأشهر الماضية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ووقف نزيف دماء الأبرياء.

وقال المصدر إن بعض الأطراف تمارس لعبة توجيه الاتهامات للوسطاء عبر اتهامهم بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم للتهرب من اتخاذ الإجراءات المطلوبة.

وأكّد المصدر أن ممارسة مصر لدور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين جاء بعد طلب وإلحاح متواصل للقيام بهذا الدور نظرا لقدرة وحرفية مصر في إدارة مثل هذه المفاوضات الصعبة.