بعد اغتيال فران.. حزب الله يرد على الاحتلال بعشرات الصواريخ

ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" قواعد عسكرية إسرائيلية، ردا على اغتيال المقاتل محمد علي ناصر فران وإصابة طلاب أطفال اليوم الخميس.

وفي السطور الآتية أبرز العمليات حتى الآن:

بعد رصد ‌‏ومتابعة لقوات العدو في حرش شتولا ورصد دبابة، ‌‏كمن لها مجاهدو المقاومة الإسلامية واستهدفوها عند الساعة 16:55 من بعد ظهر يوم الخميس ‌‌‏23-5-2024 خلال تحركها بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة حيت تم تدميرها وإيقاع ‌‏طاقمها بين قتيل وجريح.

استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:55 من بعد ظهر يوم الخميس 23-05-2024 موقع ‏المرج بالقذائف المدفعية. ‏

‎ ‎قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الخميس 23-05-2024 مقر قيادة كتيبة السهل التابعة للواء 769 في ‏قاعدة بيت هيلل بعشرات صواريخ الكاتيوشا وفلق.‏

كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:30 بعد الظهر من يوم الخميس 23-05-2024 التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأُصيبت إصابة مباشرة.

وعند الساعة 12:30ظهر يوم الخميس 23-05-2024 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأُصيبت إصابة مباشرة.