بعد اغتيال فران.. حزب الله يرد على الاحتلال بعشرات الصواريخ

ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" قواعد عسكرية إسرائيلية، ردا على اغتيال المقاتل محمد علي ناصر فران وإصابة طلاب أطفال اليوم الخميس.
وفي السطور الآتية أبرز العمليات حتى الآن:
بعد رصد ومتابعة لقوات العدو في حرش شتولا ورصد دبابة، كمن لها مجاهدو المقاومة الإسلامية واستهدفوها عند الساعة 16:55 من بعد ظهر يوم الخميس 23-5-2024 خلال تحركها بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة حيت تم تدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.
استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:55 من بعد ظهر يوم الخميس 23-05-2024 موقع المرج بالقذائف المدفعية.
قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس 23-05-2024 مقر قيادة كتيبة السهل التابعة للواء 769 في قاعدة بيت هيلل بعشرات صواريخ الكاتيوشا وفلق.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:30 بعد الظهر من يوم الخميس 23-05-2024 التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأُصيبت إصابة مباشرة.
وعند الساعة 12:30ظهر يوم الخميس 23-05-2024 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأُصيبت إصابة مباشرة.