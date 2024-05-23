"سرايا القدس": استهدفنا بالاشتراك مع قوات عمر القاسم دبابة ميركافا قرب مسجد عائشة بمخيم جباليا

اعلنت سرايا القدس، أن "مجاهدينا تمكنوا عصر اليوم من قنص جندي صهيوني جنوب غرب غزة في محور نتساريم"، مشيرة الى اننا "استهدفنا بالاشتراك مع قوات عمر القاسم دبابة ميركافا بقذيفة تاندوم قرب مسجد عائشة بمخيم جباليا".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت "​سرايا القدس​"- كتيبة ​نابلس​، بأنّ "مقاتلينا قاموا فجر اليوم بالتصدّي لقوّات الاحتلال في محور العين، كما قاموا باستهداف التّعزيزات العسكريّة وقوّات المشاة بصليات كثيفة من الرّصاص، محقّقين إصابات مباشرة".