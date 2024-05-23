القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر سياسية بإسرائيل: لا نتجه للاستجابة لقرار محكمة العدل سياسيا أو عسكريا

اشارت القناة 12 الإسرائيلية، الى أن "التقديرات تشير إلى أن محكمة العدل الدولية ستدعو لوقف معركة رفح أو الحرب تماما على غزة"، لافتة الى أن "إسرائيل تجري محادثات تحت الطاولة مع أميركا وتتوقع أن تستخدم واشنطن حق النقض ضد القرار".واوضحت أن "في إسرائيل من يفضل قرارا بوقف الحرب لتفادي الاختلاف مع أميركا بشأن رفح ونقض القرار".

وافادت نقلا عن مصادر سياسية بإسرائيل، "أننا لا نتجه للاستجابة لقرار محكمة العدل سياسيا أو عسكريا".

وفي وقت سابق، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في تصريح لشبكة سي إن إن الأميركية إن المحكمة تسعى لإصدار أوامر اعتقال ضد زعيم حركة حماس يحيى السنوار ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجوم 7 تشرين الاول وحرب غزة.

وشدد على ان "المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضا للحصول على أوامر اعتقال بحق اثنين آخرين من كبار قادة حماس، وهما زعيم كتائب القسام المعروف باسم محمد الضيف، والقائد السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".

وتمثل أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية أكبر وأوثق حليف للولايات المتحدة.