افاد مراسل "النشرة" في النبطية، بان دوريّة من مكتب أمن الدولة في النبطيّة داهمت بالتنسيق مع شرطة بلديّة الكفور – تول منازل يقطنها نازحون سوريون في بلدة تول، وعُثر أثناء الدهم على آلات حادّة وأسلحة بيضاء وعصيّ ومطارق حديديّة، وأجهزة خلويّة مسروقة، وقد صادر عناصر الدوريّة المضبوطات، وحجزوا على الاوراق الثبوتيّة التي تعود إلى المشتبه بهم إلى حين مثولهم للتحقيق معهم غدا الجمعة، في مركز أمن الدولة في النبطيّة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مداهمة منازل نازحين سوريين في تول والعثور على آلات حادّة وأجهزة خلويّة مسروقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.